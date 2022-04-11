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Шесть человек погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Ступине

11 апреля 2022 22:02
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Еще 20 человек пострадали. Поисковые работы на месте происшествия завершены.

В жилом доме в Ступине произошел взрыв газа, погибли шесть человек, еще 20 пострадали, сообщили ТАСС в МЧС России. Там добавили, что поисковые работы на месте происшествия завершены.

"В 17:57 поисковые работы завершены, в результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шесть госпитализированы", - сказали в ведомстве.

Спасатели завершили разбор завалов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:45 работы по разбору конструкций здания завершены. Силы и средства убывают в пункт постоянной дислокации", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщал о шести погибших, включая двоих детей.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, потдвтердила информацию о погибших. 

"К настоящему времени из-под завалов извлечены шестеро погибших, трое из которых дети (2009, 2012 и 2016 годов рождения). Точное количество пострадавших уточняется", - сообщила Врадий.

Эпицентр взрыва, по данным МЧС, находился в квартире №55 на четвертом этаже дома.

Источник ТАСС сообщал, что в результате взрыва четыре квартиры полностью разрушены и пять повреждены. 

Оказание помощи пострадавшим из-за взрыва находится под личным контролем главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

По данным на 18:30 мск, в Ступинскую центральную районную больницу (ЦРБ) и ожоговый центр Подольской областной клинической больницы (ОКБ) госпитализировали пятерых человек, сообщили в пресс-службе. Из них двое - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Амбулаторную помощь в пункте временного размещения при обострении хронических заболеваний оказали 15 жильцам дома, отметили в пресс-службе министерства.

Возникший после взрыва пожар ликвидировали. С пострадавшими работают в том числе психологи МЧС. Всего в ликвидации последствий ЧС участвуют более 260 человек и 64 единицы техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Сергею Мужальских организовать размещение для эвакуированных жильцов дома.

Жильцы трех подъездов вернулись в квартиры, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Это первый, пятый, шестой подъезды, там есть электричество, тепло, вода. В течение нескольких часов туда планируется возобновить подачу газа.

Жителям второго и четвертого подъездов разрешили забрать необходимые вещи и документы. 

Как сообщил глава округа Сергей Мужальских, для эвакуированных подготовили размещение в гостинице. Для жителей приготовили более 40 номеров, семьям с детьми предоставят более просторные номера.

В пунктах временного размещения в гостинице "Центральная" и местном Доме культуры размещен 31 человек и 15 человек соответственно. Также привлечен мобильный диагностический комплекс "Струна" для определения повреждений дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ряда подъездов дома смогут попасть в квартиры уже в понедельник.

По данным источника, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Он добавил, что дом газифицированный, был построен в 1969 году.

Фото:    Стрингер/ТАСС

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