Отпуск в декабре финансово выгоднее.
Экономист рассказал, почему отпуск лучше брать в декабре, а не в январе
Семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, с которым у него возник конфликт
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, с которым у него возник конфликт

20 ноября 2025 22:14
По данным полиции, стрелку всего 13 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности невозможно.

В Воронеже семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, пишет "Газета.Ru". Об этом сообщает     РИА «Воронеж» со ссылкой на УМВД по региону.

Все случилось 17 ноября возле школы. После уроков между двумя учениками возник конфликт, свидетелем которого стал отец одного из подростков. Родитель вступился за сына, когда обидчик собирался в подростка выстрелить из травматического пистолета.

Хулиган передумал и выстрелил в мужчину. Пуля попала ему в глаз. На помощь пострадавшему пришел прохожий, позже раненого доставили в офтальмологическую клинику, где провели срочную операции.

По данным полиции, стрелку всего 13 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности невозможно. До этого он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но по неизвестной причине был с него снят.

В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
