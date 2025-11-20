Семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, с которым у него возник конфликт

152

В Воронеже семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, пишет "Газета.Ru". Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на УМВД по региону.

Все случилось 17 ноября возле школы. После уроков между двумя учениками возник конфликт, свидетелем которого стал отец одного из подростков. Родитель вступился за сына, когда обидчик собирался в подростка выстрелить из травматического пистолета.

Хулиган передумал и выстрелил в мужчину. Пуля попала ему в глаз. На помощь пострадавшему пришел прохожий, позже раненого доставили в офтальмологическую клинику, где провели срочную операции.

По данным полиции, стрелку всего 13 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности невозможно. До этого он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но по неизвестной причине был с него снят.