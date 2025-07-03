Сегодня в селе Кротовка загорелся частный дом

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Сегодня в 12:00 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Кротовка на улице Садовой горит частный дом.

На место происшествия оперативно были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 107 и 108 Отряда № 39, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 200 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б» и 1 ствол «А», сформировано звено газодымозащитной службы.

Локализация пожара была объявлена в 12:25, ликвидация открытого горения зафиксирована в 12:45. В настоящий момент продолжаются работы по тушению пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.





Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС