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Сегодня ночью в дачном массиве Кинельского района сгорели дачный дом и баня

20 июля 2022 19:59
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Вероятность возникновения пожаров летом в дачных массивах возрастает.

Сегодня ночью произошел пожар в дачном массиве, сгорели дачный дом и баня.

В 00:39 20 июля поступило сообщение о пожаре в СНТ «Металлург», 9 линия. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят дачный дом и частная баня на площади 100 кв.м., в 01.50 пожар был ликвидирован, для тушения пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Без пострадавших.

Подобный пожар произошел 15 июля в Ставропольском районе, где сгорел дачный дом в СНТ «Лада». Площадь пожара составила 30 кв.м., обошлось без пострадавших, причины устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает хозяевам частных владений, что основными причинами пожаров остаются аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём при курении, неправильная эксплуатация печного и газового оборудования.

Необходимо также придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, и если к дачном дому проведено электричество, поддерживать в исправном состоянии электропроводку.

Содержание территории:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощностию.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   облМЧС

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