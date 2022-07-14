Саратовца задержали в Самарской области задержали с поддельными правами, распечатанными на принтере

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В июне 2022 года на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» сотрудники ГИБДД в ходе остановили для проверки документов водителя грузового автомобиля «DUF».

В ходе административной процедуры водитель 1973 г.р., житель Саратовской области, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторами ДПС было изъято удостоверение и направлено на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

По результатам проведенной экспертизы экспертно-криминалистический центром установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

Отделом дознания О МВД России по Красноармейскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.