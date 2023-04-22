Самые высокие штрафы платят водители 21-30 лет

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Самые высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения платят водители в возрасте от 21 года до 30 лет: по итогам первого квартала 2023 года средний платеж составил 945 рублей, по статистике банков, пишет ТАСС.

Водители 41-50 лет платят штрафы в размере 722 рубля. Самые низкие средние чеки штрафов – 612 рублей – у водителей 31-40 лет и 51-60 лет.

Самый частый платеж за нарушение ПДД в 2023 году – 250 рублей. Мужчины чаще, чем женщины платят штрафы ГИБДД – 73% от всех штрафов, а женщины – 27% платежей. Средний чек одного платежа по штрафу у мужчин также выше – 723 рубля против 581 рубль у женщин.

В первом квартале 2023 года число платежей за штрафы ГИБДД снизилось на 12% по сравнению с первым кварталом 2022 года, а средний чек одного штрафа вырос с 560 до 684 рубля.