Самарцу пришлось заплатить 350 тысяч за причинение вреда здоровью

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Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары взыскали с мужчины моральный вред в размере 350 тысяч рублей в пользу гражданина, которому вследствие конфликта был причинен вред здоровью.

В одном из частных секторов между двумя местными жителями произошел конфликт. Проходя мимо одного из домов молодой человек бросил в сторону хозяев петарду, на что мужчина сделал хулигану замечание. 26-летнему парню не понравилось высказывание в его адрес и он бросил еще одну петарду. Мужчина попросил успокоиться молодого человека, на что он отреагировал весьма агрессивно, ударив мужчину в челюсть.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и обязал выплатить в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав разъяснил меры, которые могут быть применены к должнику в случае неисполнения решения суда. Однако необходимая сумма поступила на депозитный счет отделения только после применения мер принудительного характера. В их числе — вынесение исполнительского сбора, обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках, а также запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства.

Денежные средства уже перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено.