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Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!

18 января 2025 11:59
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Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!


Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

Чтобы не произошло беды, необходимо знать правила поведения на тонком льду :
Не выходите на тонкий неокрепший лед;
Не собирайтесь группами на его отдельных участках;
Не переходите водоем в запрещенных местах;
 Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

Телефон службы спасения- 112

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