Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!

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Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.



Чтобы не произошло беды, необходимо знать правила поведения на тонком льду :

Не выходите на тонкий неокрепший лед;

Не собирайтесь группами на его отдельных участках;

Не переходите водоем в запрещенных местах;

Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.



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