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Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах

30 декабря 2022 12:59
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Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах

За фейерверк во дворе можно сесть в тюрьму на 5 лет.  Конечно, это зависит от масштабов последствий, которые может причинить неконтролируемый полет огненных залпов. Чтобы избежать наказания, необходимо согласовать место запуска салютов и пиротехники с управляющей компанией. Однако, как признаются сами самарцы, получить разрешение УК практически невозможно.

Задолго до Нового года жильцы домов начали обсуждали в чатах информацию об ответственности за запуск пиротехники. Соседи делились контактами управляющих компаний и пытались выяснить – удалось ли хоть кому-то из владельцев недвижимости получить разрешение?

 Анна А, проживающая в одном из многоквартирных домов по улице Съездовской в Октябрьском районе Самары, рассказала о том, как хотела подарить близким праздник, но столкнулась с отказом УК. «Наша УК, которая в принципе всегда идёт навстречу и делает всё возможное для удобства и комфорта горожан, начиная от обустройства бордюров, своевременной чистки канализации и заканчивая установкой в подъездах украшенных новогодних деревьев, вдруг отказала на простую, казалось бы просьбу. Единственное, о чём я просила – запустить во дворе дома небольшой салют. Исключительно 1 раз. В новогоднюю ночь».

Отказ управляющей компании подтвердили и в телефонном разговоре с журналистом tvsamara.ru. Запрет на запуск пиротехники там объяснили, в частности, наличием детской площадки во дворе.

«Мы не можем дать добро, так как у нас очень плотная, высокая застройка. Поблизости паркинг, площадка, где играют дети и электроподстанция. Это небезопасно!», - пояснили в УК.

Ранее Администрация Самары ввела дополнительные меры противопожарной безопасности. «С 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года запрещено применение в помещениях пиротехники. Необходимо проведение инструктажа о недопущении использования таких изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них»-говорилось в Постановлении. 

 В канун Нового года Самаре пройдут рейды по проверке мест продажи пиротехники. Продавать её можно только в специальных местах, в каждом из которых должна быть размещена противопожарная агитация

Тем же, кто всё же решит запустить в небо салют, не получив на то разрешения, стоит напомнить о штрафах. Публикуем полный перечень запретов и рассказываем о том, как не омрачить себе праздник. 

Теги: В центре внимания

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