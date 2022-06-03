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Самарцам напомнили про особый противопожарный режим

3 июня 2022 14:02
139
Самарцам напомнили про особый противопожарный режим

В Самарской области с 15 апреля и по 15 октября действует особый противопожарный режим. 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на территории лесного фонда. 

Напоминаем, штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.

Теги: Акценты

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