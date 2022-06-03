Самарцам напомнили про особый противопожарный режим

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В Самарской области с 15 апреля и по 15 октября действует особый противопожарный режим.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на территории лесного фонда.

Напоминаем, штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.