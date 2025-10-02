Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома

177

Судебные приставы Ленинского района г. Самары восстановили права жильцов многоквартирного дома на пользование общей площадкой на этаже.

Собственник квартиры самовольно занял часть общего коридора, установив перегородку на лестничной площадке. Кроме того, произвел демонтаж изолированных коробов противопожарной системы дымоудаления в местах общего пользования и демонтировал плитку. Самовольная постройка не была ни с кем согласована, а также нарушала требования пожарной безопасности. Так как управляющей компании самостоятельно договориться не удалось, дело дошло до суда, который вынес решение о приведении места общего пользования в прежнее состояние.

Сотрудник органов принудительного исполнения вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Также он предупредил мужчину о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на это мужчина необходимые работы не произвел. В результате сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Более того, его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Осознав, что решение суда все же придется исполнить, житель многоквартирного дома приступил к демонтажу конструкций и привел помещение в первоначальный вид. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.