В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома

2 октября 2025 10:55
Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома

Судебные приставы Ленинского района г. Самары восстановили права жильцов многоквартирного дома на пользование общей площадкой на этаже.

Собственник квартиры самовольно занял часть общего коридора, установив перегородку на лестничной площадке. Кроме того, произвел демонтаж  изолированных коробов противопожарной системы дымоудаления в местах общего пользования и демонтировал плитку. Самовольная постройка не была ни с кем согласована, а также нарушала требования пожарной безопасности. Так как управляющей компании самостоятельно договориться не удалось, дело дошло до суда, который вынес решение о приведении места общего пользования в прежнее состояние.

Сотрудник органов принудительного исполнения вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Также он предупредил мужчину о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на это мужчина необходимые работы не произвел. В результате сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Более того, его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Осознав, что решение суда все же придется исполнить, житель многоквартирного дома приступил к демонтажу конструкций и привел помещение  в первоначальный вид. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

