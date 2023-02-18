Самарца обвинили в жестоком обращении с сыном-школьником

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Информацию полицейские получили во время профилактической встречи с учащимися одной из школ района.

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре, во время профилактической встречи с учащимися одной из школ района, поступила информация о том, что местный житель ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции собрали характеризующий материал по месту обучения 12-летнего мальчика и установили, что безработный мужчина 1975 года рождения не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, в отсутствие дома матери жестоко обращался с мальчиком посредством применения психического и физического насилия. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетним. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело.