Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников

215

Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем иелеграм-канале.

Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы.

Угроза сохраняется. На территории Самарской области введён режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Напоминаю, если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:

– работы ПВО;

– БПЛА и их обломков;

– работы специальных и оперативных служб;

– средств защиты объектов атаки.

Как добавил Вячеслав Федорищев, в регионе ввели режим «Ковер». С 4:09 закрыто воздушное пространство над губернией. Также в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.