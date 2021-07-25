Самарский водитель «Opel Astra» за пять минут совершил несколько ДТП с участием 10 автомобилей 

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В Самаре, днем, водитель «Opel Astra» проезжая по внутридворовой дороге около дома 46 по ул. Владимирской столкнулся со стоящей машиной «Kia Rio», которая от удара столкнулась с «ВАЗ 2111».

Далее произошло столкновение автомашины «Opel Astra» с другой стоящей автомашиной «Kia Rio». После чего водитель продолжил движение и во дворе дома 44 по ул. Владимирской столкнулся со стоящими автомобилями «Mitsubishi» и «Skoda».

Далее произошло столкновении около дома 49Б по ул.Чернореченской со стоящими автомобилями "SsangYong», двумя автомобилями «Volkswagen», автомобилями «Kia» и «Nissan Almera».

Двигаясь дальше водитель «Opel Astra» столкнулся с автомашиной «Газель», после чего «Opel Astra» отбросило на стоящий трамвай.

Во время столкновений люди не пострадали.

Полицейские задержали мужчину, который находился за рулем «Opel Astra».

Как установили сотрудники ГИБДД, у него не было права на управления автомобилем.

От медосвидетельствования мужчина отказался.

Машина помещена на штрафстоянку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО