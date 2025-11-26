Я нашел ошибку
Самарский Минстрой подал в суд на «Экологию» из-за крупного долга за аренду земли

26 ноября 2025 12:21
140
Самарский Минстрой подал в суд на «Экологию» из-за крупного долга за аренду земли

В Самаре разворачивается крупный судебный спор между региональной властью и коммерческой компанией. Министерство строительства Самарской области подало иск против акционерного общества «Экология», требуя взыскать долг, который превышает 20,6 миллионов рублей. Определение опубликовано на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области.

История началась с договора аренды земельного участка, который «Экология» и Минстрой заключили еще в 2017 году. Судя по всему, компания долгое время не платила за пользование землей.

В итоге, требования чиновников складываются из двух частей:

Основной долг: 11 789 127 рублей 16 копеек — это прямые невыплаченные арендные платежи.

Пени: 8 835 978 рублей 40 копеек — это штрафные санкции за то, что платежи вносились с просрочкой. Накопилась внушительная сумма, почти равная самому долгу.

Арбитражный суд Самарской области проверил исковое заявление, признал его соответствующим всем формальным требованиям и официально начал производство по делу.

Суд уже назначил первое заседание, которое состоится 20 января 2026 года в Арбитражном суде Самарской области. Однако это заседание будет предварительным, где планируется уточнить требования и возражения, проверить наличие всех доказательств.

Если извещенные стороны не явятся, суд вправе сразу в тот же день перейти к основному разбирательству, пишет 63.ру.

