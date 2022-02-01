Самарские таможенники задержали крупную партию контрафактных запчастей

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Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 23 тысячи контрафактных запчастей для автомобилей, производственного оборудования и подъемно-транспортных механизмов, в том числе лифтов жилых домов.

Фура c незаконным грузом была остановлена в районе села Большая Черниговка Самарской области. В результате таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля обнаружены запчасти с различными товарными знаками, в том числе двигатели топливного насоса WEBER, топливные насосы BOSCH и SIEMENS, электробензонасосы ATS и подшипники SKF.

Информация о нарушении исключительных прав компаний была подтверждена в ходе взаимодействия таможенников с представителями правообладателей. По предварительным подсчетам ущерб правообладателей превышает 35 млн рублей.

Кроме того, правообладатели отметили, что запчасти не являются безопасными, поскольку страна происхождения, производитель, дата производства, технические и эксплуатационные характеристики на них отсутствуют.

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).