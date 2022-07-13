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Самарские таможенники выявили факты неуплаты акцизов в размере более 16 млн рублей

13 июля 2022 15:00
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Самарские таможенники выявили факты неуплаты акцизов в размере более 16 млн рублей

Самарские таможенники совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявили факты неуплаты акцизов в размере более 16 млн рублей за поставленные многоразовые электронные системы доставки никотина.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий и контроля после выпуска товаров установлено, что директор фирмы из Тольятти в течение 2021 года заказывал из Китая устройства для курения фирмы BRUSKO. 

Компания не уплатила акциз по 267 тыс. электронных систем доставки никотина. Общая таможенная стоимость товаров составила 91,6 млн рублей. 

В отношении генерального директора фирмы Самарской таможней возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается.

 

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