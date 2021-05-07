Самарские судебные приставы помогли женщине выселить бывшего мужа

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После развода жительница г. Самары купила себе квартиру, куда и съехала от бывшего мужа. Через какое-то время женщина помирилась с экс-супругом и он переехал к ней, прописавшись в квартире бывшей жены. Однако наладить совместный быт не удалось, начались скандалы и отношения испортились. На предложение женщины покинуть ее жилье мужчина отвечал категорическим отказом. Из-за накаляющейся обстановки гражданка была вынуждена уехать из своей квартиры и поселиться у родственников.

Женщина обратилась в суд за защитой своих прав. В ходе судебного заседания установлено, что истица является единственным собственником данной квартиры, на момент покупки жилья находилась в разводе, бывший муж в приобретении квартиры не принимал финансового участия. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением и обязал его освободить квартиру, а также снятся с регистрационного учета.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении должника возбудили исполнительное производство. Судебный пристав вручил мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении решения суда и разъяснил, что за неисполнение может быть привлечет к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

После этого мужчина выехал из не принадлежащей ему квартиры, снялся с регистрационного учета и передал ключи бывшей жене.