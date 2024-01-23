Самарские приставы спасли потерявшуюся бабушку

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Начальник ОСП Ленинского района г. Самары не осталась безучастной к судьбе пожилой женщины, потерявшейся на улице в сильный мороз. Благодаря сотруднице Службы бабушка сейчас находится дома, рядом со своей дочерью.

В Самарской области последние дни выдались крайне морозными – столбики термометров опустились до -20 градусов. В один из таких дней 84-летняя женщина оказалась на улице совсем одна. Говорит, что вышла погулять, но из-за проблем со здоровьем забыла дорогу домой. Замерзшую бабушку заметила начальник отделения судебных приставов Ленинского района Екатерина Бредыхина. Сотрудница поняла, что пожилая женщина дезориентирована. Она привела пенсионерку в отделение, чтобы та могла согреться. В это время Екатерина связалась с коллегами. После того как совместными усилиями личность потерявшейся женщины и место ее проживания были установлены, судебные приставы отвезли бабушку домой.

Благодаря неравнодушию людей пенсионерка не успела получить обморожения и вернулась домой целой и невредимой.