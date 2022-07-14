Самарские приставы арестовали автомобиль правонарушителя из с. Шенталы

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Владелец иномарки пытался скрыть ее от приставов, передав другу.

Житель Самарской области неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что был оштрафован на общую сумму в 122 тысячи рублей. При этом образовавшиеся задолженности мужчина не оплачивал. В отделении судебных приставов Исаклинского и Шенталинского районов Самарской области в отношении него были возбуждены и объединены в сводное исполнительные производства о взыскании административных штрафов.

Мужчина о задолженности был предупрежден, как и о необходимости ее погашения. Однако, несмотря на свои обязательства, должник попыток к исполнению назначенного административного наказания не принял, а также не предоставил судебному приставу-исполнителю транспортное средство для составления акта описи и ареста.

Надеясь, что ареста имущества удастся избежать, мужчина передал свой автомобиль в пользование другу. Однако, сотрудниками Госавтоинспекции на посту ДПС машина была остановлена. В ходе проверки выяснилось, что она принадлежит должнику по штрафам ГИБДД. Судебными приставами Исаклинского и Шенталинского районов Самарской области в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары было направлено поручение об аресте остановленного ГИБДД транспортного средства. Сотрудники Службы выехали на место и составили акт описи и ареста в отношении принадлежащей должнику «KIA».

Транспортное средство передано ответственному хранителю и отправлено на специализированную стоянку. Теперь у должника есть 10 дней на полное погашение задолженности. В противном случае его иномарка будет реализована в счет погашения долга.