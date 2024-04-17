Самарские пожарные не допустили перехода огня в квартиры с горящих балконов в Куйбышевском районе

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Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену вчера, 16 апреля, в 12.11.



По приезду к месту вызова на улицу Липяговская, 3 огнеборцы обнаружили горящие балконы жилого многоквартирного дома и оперативно приступили к ликвидации огня. Площадь пожара составляла 20 кв.м.



В 12.51 пожар был локализован, а в 12.54 полностью ликвидирован. Подразделения регионального МЧС России не допустили перехода огня в квартиры.

Во время происшествия никто не пострадал.



Для тушения огня привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц техники.



Причину пожара предстоит установить специалистам.