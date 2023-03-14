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Самарские полицейские задержали жителя Челябинска, который находился в федеральном розыске

14 марта 2023 10:51
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Самарские полицейские задержали жителя Челябинска, который находился в федеральном розыске

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники 5 роты полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Самаре во дворе многоэтажного дома, расположенного на улице Спортивной в Железнодорожном районе города, обратили внимание на мужчину, который увидев полицейских, попытался скрыться, но патрульные задержали  его и доставили в территориальный отдел полиции для установления  личности.

Сотрудники полиции проверили мужчину по учетам и установили, что он – житель города Челябинск 1979 года рождения, ранее судимый за совершение кражи, и в настоящее время числится в федеральном розыске, как обвиняемый в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», скрывшийся от суда. Самарские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного. 

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