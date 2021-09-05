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Самарские полицейские проверили видеоролик, на котором водитель маршрутки выехал на "встречку"

5 сентября 2021 11:04
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Самарские полицейские проверили видеоролик, на котором водитель маршрутки выехал на встречку

В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен видеоролик, на котором водитель маршрутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, подвергая опасности жизни и здоровью пассажиров общественного транспорта.
Установлено, что 27 августа текущего года в 08:40 час. на улице Советская в посёлке Приморский водитель 1980 года рождения, житель города Тольятти, грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.
Сотрудниками полиции личность водителя автомобиля установлена с помощью камер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области ДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
03.09.2021 г. в отношении нарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал, предусмотренный ч.4 ст.12.15КоАП РФ (выезд на строну проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения с пересечением дорожной разметки). Должностными лицами водителю вынесено наказание в виде административного штрафа в 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о ставших известными фактах нарушения Правил дорожного движения РФ по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 3335801 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф

Теги: ГИБДД

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