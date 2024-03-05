Самарская область в ТОП-10 по ДТП с пешеходами за 2023

115

ИА "Промрейтинг" продолжает обзор ситуации на дорогах страны за 2023 год. Итого по стране в целом за 2023 год совершено 12294 наезда на пешеходов по вине, собственно, самих пешеходов. Кардинальной динамики, увы, не отмечается. Довольствуемся лишь тем, что она положительная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2022 год) показатель ниже на 3,4%.

Первые две позиции антирейтинга без изменений: открывает ТОП-10 гор. Москва, следует за ней Краснодарский край.

«Бронза» в этой десятке перешла к Московской области. По итогам 2023 года она замыкает ТОП-3 регионов с самыми безответственными пешеходами. Ее прежняя позиция досталась гор. Санкт-Петербург (-1 пункт по сравнению с годом 2022).

На пятой позиции осталась Нижегородская область.

А вот на шестой новый участник «черного списка» - Ростовская область.

На одну позицию вниз переместилась Республика Татарстан. Она седьмая.

А «заняла» очередь за ней Новосибирская область, ранее в этих списках не значившаяся.

Последние две строки этого рейтинга оказались на них, потеряв по 2 пункта:

9 - Свердловская область,

10 - Самарская область.