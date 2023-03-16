Самарец задолжал 260 тысяч рублей алиментов

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Судебные приставы Красноглинского района г. Самары взыскали с отца задолженность по алиментам.

Суд обязал отца несовершеннолетнего ребенка ежемесячно выплачивать часть средств на его содержание. Однако мужчина не исполнял свои обязательства, в результате чего накопил задолженность в размере 263 тысяч рублей. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель своевременно уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, предупредил об административной и уголовной ответственности, разъяснил другие последствия неисполнения решения суда. Мужчина предупреждения игнорировал и не спешил принимать участие в жизни своего ребенка.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы обратил взыскание на расчетные счета должника. Денежных средств на банковском счете оказалось достаточно, чтобы погасить задолженность перед ребенком.

Взысканная сумма перечислена несовершеннолетнему в счет уплаты долга по алиментам, но не освободила мужчину от произведения ежемесячных выплат. Алиментщику предстоит перечислять ребенку ¼ часть своего дохода вплоть до его совершеннолетия.