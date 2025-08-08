Самарец в баре устроил дебош и напал на полицейского

139

В г. Самаре судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей с жителя, устроившего дебош в одном из местных баров и напавшего на сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей.

Местный житель находясь в одном из местных баров вел себя вызывающе, чем доставлял дискомфорт рядом находившимся людям. Сотрудники бара вызвали полицию. Однако утихомирить гражданина удалось не сразу. Оказывая сопротивление сотрудникам правопорядка, он отказывался проехать в отделение дежурной части. Перейдя от слов к действиям, мужчина попытался ударить полицейского. Дебошир был доставлен в отделение полиции.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Приговором суда ему было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено реальным лишением свободы.

Мужчина не стал усугублять положение и оплатил уголовный штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.