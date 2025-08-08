Самарец в баре устроил дебош и напал на полицейского

Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец в баре устроил дебош и напал на полицейского

8 августа 2025 10:39
139
Самарец в баре устроил дебош и напал на полицейского

 В г. Самаре судебные приставы взыскали уголовный штраф  в размере 40 тысяч рублей с жителя,  устроившего дебош в одном из местных баров и напавшего на сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей.

Местный житель находясь в одном из местных баров вел себя вызывающе, чем доставлял дискомфорт рядом находившимся людям. Сотрудники бара вызвали полицию. Однако утихомирить гражданина удалось не сразу. Оказывая сопротивление сотрудникам правопорядка, он отказывался проехать в отделение дежурной части. Перейдя от слов к действиям, мужчина попытался ударить полицейского. Дебошир был доставлен в отделение полиции.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Приговором суда ему было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено реальным лишением свободы.

Мужчина не стал усугублять положение и оплатил уголовный штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование.
06 августа 2025, 13:43
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование
Будучи генеральным директором одной из самарских компаний он взял кредит в размере 37 млн рублей и распорядился заемными средствами по своему усмотрению. Происшествия
567
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
05 августа 2025, 13:26
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Происшествия
432
Тольяттинец со своим другом решили поживиться за счет знакомого
04 августа 2025, 11:51
Тольяттинец со своим другом решили поживиться за счет знакомого
Мужчина отказался отдать деньги, в результате чего получил несколько ударов по голове и туловищу. Происшествия
378
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список