Самарец случайно сжег заживо своего знакомого

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения обвиняемого по статье "Причинение смерти по неосторожности".

10 марта 2022 года обвиняемыйвместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире соседа, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Максима Горького.

Между обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора, в ходе которой последний попросил мужчину и его друга покинуть помещение.

"Далее, обвиняемый разлил находящийся в канистре спирт, который до этого принес с собой с целью его последующего употребления, после чего выкинул емкость в подъезд. При этом, часть воспламеняющейся жидкости попала на одежду его знакомого, который также покинул квартиру и находился на лестничной площадке. Покидая место конфликта, обвиняемый закурил сигарету газовой горелкой, после чего выкинул ее на пол подъезда. В результате указанных действий произошло возгорание, которое стало причиной гибели знакомого обвиняемого. Мужчина скончался на месте происшествия, получив многочисленные ожоги тела", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО