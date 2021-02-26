В снегопад самарец решил сократить дорогу до дома и застрял вместе с семьей в снежном плену

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В вечернее время 2 февраля текущего года сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре при патрулировании Красноглинского района областной столицы заметили застрявший в колее проселочной дороги внедорожник иностранного производства.

Водитель находился рядом с автомобилем. Он пояснил сотрудникам полиции, что в сложных погодных условиях решил сократить дорогу до дома и застрял вместе с семьей в снежном плену. Самостоятельные попытки вызволить транспортное средство успеха не принесли – мужчина только израсходовал почти весь запас горючего, а в виду позднего времени других транспортных средств мимо не проезжало.

Сотрудники полиции пересадили в патрульный автомобиль пассажиров внедорожника - женщину с ребенком, уже порядком замерзших, и приняли меры для оказания помощи автомобилисту и его транспортному средству.

Через некоторое время полицейские заметили на дороге трактор, который занимался уборкой снега, остановили его и попросили также помочь автолюбителю. Сотрудник управляющей компании присоединился к спасению застрявшего автомобиля. Общими усилиями внедорожник вытащили из колеи. Местный житель поблагодарил оказавших помощь полицейских и тракториста и поспешил отвезти своих родных домой.

Благополучно добравшись до места, автолюбитель через сайт обращений ГУ МВД России по Самарской области выразил признательность сотрудникам, которые помогли ему в трудной дорожной ситуации.