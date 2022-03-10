Самарец продал флешку на 2 млн рублей

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре в ходе проведения оперативного мероприятия на ул. Врубеля областного центра задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался разнорабочий одного из обществ с ограниченной ответственностью, ранее не судимый житель Самары 2000 года рождения.

По данным оперативников, злоумышленник реализовал контрафактное программное обеспечение – систему автоматизированного проектирования. Общая сумма ущерба, причинённого правообладателю – одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила около 2 миллионов рублей.

СК РФ по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение авторских и смежных прав, совершенные в особо крупном размере) в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.