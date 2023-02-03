Самарец принес гранату в школу

152

Сотрудники одного из ученых заведений столкнулись с неадекватным посетителем. О происшествии рассказал депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

По словам работников школы, они заметили странного мужчину, который зашел в фойе:

— Горожанин выглядел обеспокоенным, неадекватным. К нему сразу подошли охранница и еще одна сотрудница. У самарца нашли в кармане гранату, — сообщил подробности парламентарий.

К счастью для всех, боеприпас оказался учебным и без запала. В отношении неадекватного гостя уже возбудили уголовное дело. Сейчас мужчину допрашивают росгвардейцы, пишет 63.ру.