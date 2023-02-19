Самарец понесет наказание за нелегальный полет на мотопараплане

171

Житель областной столицы понесет наказание за нелегальный полет на мотопараплане.

Посмотреть на красоты региона с высоты птичьего полета решил 36-летний самарец. В январе 2023 года он летал на мотопараплане в Волжском районе Самарского региона. Однако разрешение на воздушную прогулку он не запрашивал, что и привлекло внимание контролирующих органов.

Его действия являются прямым нарушением действующего законодательства. Также несанкционированный полет мог представлять опасность для других воздушных судов, пишет ГТРК Самара.

«В этой связи Куйбышевским транспортным прокурором в отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства)», – рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Теперь мужчине придется выплатить штраф — 30 тысяч рублей.