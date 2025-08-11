Самарец, перевозивший пассажирку на самокате, ответит по закону

125

Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре провели административное расследование в отношении водителя электросамоката, который грубо нарушил правила дорожного движения. Нарушитель – 25-летний мужчина перевозил на арендованном средстве индивидуальной мобильности пассажира – свою девушку, весьма необычным способом — посадив его себе на плечи. Информацию о нарушении ПДД РФ полицейские выявили при мониторинге социальных сетей.

Как сообщалось ранее, представители кикшеринговой компании приняли строгие меры в отношении нарушителя. Его аккаунт заблокирован, а также наложены штрафные санкции.

Полицейские приняли необходимые меры и в отделе Госавтоинспекции ознакомили правонарушителя с собранным административным материалом. Местному жителю за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (ч.2 ст.12.29 КоАП РФ) должностным лицом Госавтоинспекции назначено наказание в виде административного штрафа. С мужчиной проведена профилактическая беседа.

Подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью участников движения, но и могут привести к серьёзным правовым последствиям. Сотрудники полиции призывают жителей региона ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих при использовании средств индивидуальной мобильности.