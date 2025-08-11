Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец, перевозивший пассажирку на самокате, ответит по закону

11 августа 2025 11:53
125
Самарец, перевозивший пассажира на самокате, ответит по закону

Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре провели административное расследование в отношении водителя электросамоката, который грубо нарушил правила дорожного движения. Нарушитель – 25-летний мужчина перевозил на арендованном средстве индивидуальной мобильности пассажира – свою девушку, весьма необычным способом — посадив его себе на плечи. Информацию о нарушении ПДД РФ полицейские выявили при мониторинге социальных сетей.

Как сообщалось ранее, представители кикшеринговой компании приняли строгие меры в отношении нарушителя. Его аккаунт заблокирован, а также наложены  штрафные санкции.

Полицейские приняли необходимые меры и в отделе Госавтоинспекции ознакомили правонарушителя с собранным административным материалом. Местному жителю за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации лицом,  непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (ч.2 ст.12.29 КоАП РФ) должностным лицом Госавтоинспекции назначено наказание в виде административного штрафа. С мужчиной проведена профилактическая беседа.  

Подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью участников движения, но и могут привести к серьёзным правовым последствиям. Сотрудники полиции призывают жителей региона ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих при использовании средств индивидуальной мобильности.

Теги: Городской транспорт

