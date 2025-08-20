Самарец перевел "доброжелателям" 1 700 000 рублей   

220

27-летнему жителю Самары позвонил мужчина и представившись работником «службы безопасности банка» пояснил, что его сбережения находятся в «опасности». Он объяснил, что мошенники завладели счетами самарца и теперь он рискует остаться без денежных средств.

Звонки от неизвестных поступали один за другим. Слова «работников банковского учреждения» были очень убедительны. В итоге мужчина перевел 1 700 000 рублей на счет, который по словам "доброжелателей" обезопасит его сбережения от мошенников.

Спустя время неизвестные перестали выходить на связь, тогда самарец понял, что все свои накопления перевел аферистам. Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО