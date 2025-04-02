Самарец оштрафован за продажу нелегального табака

140

Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали с мужчины уголовный штраф в размере 500 тысяч рублей за хранение и реализацию немаркированной табачной продукции.

Мужчина приобрел 28 тысяч пачек табачной продукции. Для хранения большого объема незаконного товара местный житель использовал гараж и арендуемый им торговый павильон.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав уведомил должника о необходимости уплаты штрафа в установленный срок. Вместе с тем сотрудник органов принудительного исполнения принял ряд мер, направленных на взыскание задолженности. В их числе – арест денежных средств, находящихся на расчетных счетах должника, а также вынесение запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временное ограничение в праве выезда за пределы страны.

Мужчина, не желая усугублять ситуацию, оплатил задолженность в полном объеме.