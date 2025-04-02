Самарец оштрафован за продажу нелегального табака

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая технология позволяет быстро и легко зарегистрировать питомца в системе, что значительно упрощает его поиск в случае пропажи.
Резиденты «Жигулёвской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.
Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 
Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков.
5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"
Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года.
Тольяттинский врач: профилактический медицинский осмотр ребенка, что важно знать родителям
Участие – платное. Количество мест ограничено.
Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»
Посетители библиотеки могут увидеть разнообразную литературу современных авторов, писавших о событиях тех далёких лет.
В СОУНБ начала работу книжная выставка к 80-летию Победы
Выставка «Советский Адидас» покажет, как западный бренд стал частью поздней советской культуры, оказав огромное влияние на моду и стиль жизни.
3 апреля в Музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.87
-0.63
EUR 91.96
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец оштрафован за продажу нелегального табака

2 апреля 2025 13:26
140
Самарец оштрафован за продажу нелегального табака

Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали с мужчины уголовный штраф в размере 500 тысяч рублей за хранение и реализацию немаркированной табачной продукции.

Мужчина приобрел 28 тысяч пачек табачной продукции. Для хранения большого объема незаконного товара местный житель использовал гараж и арендуемый им торговый павильон.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в совершении преступления  и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав уведомил должника о необходимости уплаты штрафа в установленный срок. Вместе с тем сотрудник органов принудительного исполнения принял ряд мер, направленных на взыскание задолженности. В их числе – арест денежных средств, находящихся на расчетных счетах должника, а также вынесение запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временное ограничение в праве выезда за пределы страны.

Мужчина, не желая усугублять ситуацию, оплатил задолженность в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В зону СВО самарские приставы передали грузовой автомобиль
31 марта 2025, 12:16
В зону СВО самарские приставы передали грузовой автомобиль
Данный транспорт был конфискован в рамках ряда уголовных дел. Происшествия
467
Тольяттинец освободил самовольно занятый участок земли после вмешательства судебных приставов
28 марта 2025, 11:14
Тольяттинец освободил самовольно занятый участок земли после вмешательства судебных приставов
Мужчина не имел правоустанавливающих документов на участок площадью 11 тысяч кв.м. Происшествия
516
Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты
27 марта 2025, 13:10
Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты
Поскольку организация длительное время не производила полноценный расчет, женщина обратилась с исковым заявлением в суд. Происшествия
564
В центре внимания
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
210
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
195
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
245
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
967
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
450
Весь список