Самарец обокрал арендодателя

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего безработного жителя города.

Мужчина в марте текущего года арендовал квартиру у местной жительницы 1987 года рождения. В день расчета, 8 марта, женщина пришла домой и в ходе разговора положила свой сотовый телефон на кухонный стол, после чего отвлеклась и вышла из комнаты. После того, как квартиросъемщик ушел, местная жительница обнаружила пропажу имущества. Самостоятельные попытки найти телефон не дали результатов. Спустя три дня о произошедшем она сообщила в полицию.

Сотрудники полиции в тот же день установили местонахождения сотового телефона потерпевшей и задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина 1981 года рождения признал свою вину. Полицейские выяснили, что в день совершения преступления злоумышленник сдал сотовый телефон в ломбард, расположенный в Кировском районе. Вырученные денежные средства в размере 5000 рублей он потратил. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.