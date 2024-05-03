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Самарец незаконно привлек к трудовой деятельности 15 иностранных граждан

3 мая 2024 13:21
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Самарец незаконно привлек к трудовой деятельности 15 иностранных граждан

В Самаре инициировано проведение внеплановой документарной проверки в отношении недобросовестного юридического лица, незаконно привлекшего к трудовой деятельности 15 иностранных граждан. По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица, сотрудниками Управления по вопросам миграции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.15 КоАП РФ, материалы дел направлены в Советский районный суд г. Самары для последующего принятия процессуального решения. По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, судебным органом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя и назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 1 875 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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