Самарец незаконно ловил раков на Волге

В октябре 2025 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, 1961 года рождения, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель г. Самары организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, многозаходных ловушек, в акватории р. Волги Саратовского водохранилища.

Со слов нарушителя, он установил 5 ловушек для ловли раков на берегу р. Волга в районе с. Кашпир Приволжского района и через 9 дней вернулся за уловом.

С места происшествия правоохранителями изъяты многозаходные ловушки, мешок для раков, два пластиковых весла, седло и резиновая лодка, принадлежащие нарушителю. Раки выпущены в естественную среду обитания в тот же день.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте назначено проведение ихтиологической экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - лишение свободы на срок до двух лет.