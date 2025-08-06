Самарец нес наркотик в пачке из-под сигарет

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Со слов местного жителя, он приобрел запрещенные вещества через Интернет для собственного употребления, без цели последующего сбыта.

В июле текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании ранее судимого местного жителя. Мужчина, находясь возле жилого дома на улице Интернационалистов, вызвал подозрение полицейских внешним видом: пешеход торопливо шел, озираясь по сторонам.

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Во время личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 42 - летнего задержанного пачку из-под сигарет, в которой находился зип - пакетик с порошкообразным веществом.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, в свертке находилось наркотическое вещество в значительном размере.

В ходе опроса местный житель пояснил, что приобрел наркотическое средство через Интернет для собственного употребления, без последующей цели сбыта.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере) возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.