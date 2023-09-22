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Самарец нашел чужую карту и расплатился ею в двадцати магазинах

22 сентября 2023 12:29
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Самарец нашел чужую карту и расплатился ею в двадцати магазинах

В мае текущего года в полицию поступило сообщение от жительницы Самары 1998 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 20 000 рублей, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница пояснила, что накануне пропажи днем она находилась в районе Самарской площади. Последний раз воспользовалась картой, когда расплачивалась в кафе, после чего положила ее в карман рюкзака. Пропажу имущества женщина обнаружила в тот же день, когда вернулась домой.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту заявительницы и установили, что картой расплачивались в более двух десятках торговых точек, расположенных в различных районах города. Сотрудники уголовного розыска опросили персонал магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Спустя сутки полицейские установили личность мужчины - жителя Самары 1975 года рождения, подрабатывающего разнорабочим и неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали на территории областного центра и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел чужую карту во время прогулки. Бесхозный «пластик» лежал на тротуаре. Недолго думая он подобрал карту и положил ее в карман. Позже решил попробовать совершить с находки покупки, и чтобы не вызывать подозрения, выбрал довольно удаленные друг от друга торговые павильоны. После первого удачного списания чужих денежных средств он посетил еще несколько магазинов, продолжая расплачиваться за продукты питания и алкогольную продукцию найденной картой. Крепкие напитки решил не оставлять себе, а перепродал прохожим. Вырученные денежные средства вновь потратил. Житель областного центра обязался возместить причиненный потерпевшей ущерб.

СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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