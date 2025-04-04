Самарчанку обязали спилить плодовые деревья, мешавшие соседке

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Судебные приставы обязали хозяйку участка спилить плодовые деревья высотой 10 м, растущие рядом с домом соседки. Сгнившие плоды засоряли участок женщины, запах разносился по всему саду.

Если для одной собственницы участка плодоносные груши – это сладкое лакомство и богатый урожай, то для другой – риск повреждения имущества и заражения почвы. Не решив спор мирным путем, возмущенная соседка обратилась в суд.

Исполнительный лист об обязании спилить деревья поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самара. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства. В течение срока, установленного для добровольного исполнения, женщина решение суда не исполнила. В отношении нее судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, женщине вручили предупреждение об административной ответственности.

В результате принятых мер женщина спилила деревья. Исполнительное производство окончено.