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Самарчанки подрались с охраной ТЦ "Космопорт"

30 марта 2023 13:10
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Самарчанки подрались с охраной ТЦ "Космопорт"

В социальных сетях Самары появились кадры, на которых группа женщин активно сопротивляется сотрудникам Росгвардии, в какой-то момент даже началась драка, пишет ГТРК Самара. 

По словам очевидцев, женщины пытались обокрасть магазин косметики и парфюмерии в торговом центре "Космопорт". После того, как охрана бутика остановила подозрительных леди, они устроили скандал, крики разнеслись по всему павильону. 

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, им, по словам консультанта магазина, удалось утихомирить скандалисток и доставить в отдел полиции. 

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются.

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