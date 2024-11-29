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Самарчанка заплатила почти 850 тысяч рублей алиментов после ареста недвижимости

29 ноября 2024 10:28
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Самарчанка заплатила почти 850 тысяч рублей алиментов после ареста недвижимости

Жительница Куйбышевского района г. Самары изменила свое отношение к родительским обязательствам и выплатила 12-летнему сыну алименты в размере 850 тысяч рублей.

Сын проживает с отцом. Родная мама мальчика на протяжении длительного периода не принимала участие в воспитании ребенка и накопила задолженность в размере 850 тысяч рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав Куйбышевского района г. Самары наложил арест на счета должницы и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Однако мать продолжала уклоняться от исполнения родительских обязательств.

Сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должницы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако и после отбытия административного наказания  женщина не преступила к погашению задолженности. Тогда в отношении должницы возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Кроме того, в качестве принудительной меры обеспечения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении принадлежащего гражданке на праве собственности благоустроенного дома.

Осознав, что в случае дальнейшей неуплаты ее недвижимость будет принудительно реализована для оплаты долга, женщина изыскала денежные средства и полностью оплатила всю сумму задолженности по алиментным платежам.

Теги: Судебные приставы

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