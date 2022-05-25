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Самарчанка за деньги передала третьим лицам коды доступа к финансовой системе

25 мая 2022 10:29
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Самарчанка за деньги передала третьим лицам коды доступа к финансовой системе

По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержана ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница 1972 года рождения. По версии полицейских, женщина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратилась в отделение одного из банков. Там она получила учетные данные. После этого женщина за вознаграждение в размере более 12 тысяч рублей передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемой.

По собранным сотрудниками полиции материалам, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

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