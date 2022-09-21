Самарчанка сорвалась в ущелье в Сочи и сломала ногу

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Спасатели эвакуировали из ущелья туристку из Самарской области с поломанной ногой, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Во вторник, 20 сентября, в 16:40 в отряд МЧС позвонил лесничий и сообщил, что в Свирском ущелье помощь спасателей требуется женщине, которая упала и получила травму ноги.

Специалисты городской службы первыми добрались до пострадавшей и оказали ей доврачебную помощь. Затем совместно со спасателями МЧС женщину в носилках транспортировали к автомобильной дороге, где ее уже ожидала "Скорая помощь". По предварительному диагнозу, 35-летняя туристка получила перелом лодыжки.

Как выяснилось, женщина отправилась на прогулку к водопадам в неподходящей обуви, ее муж вообще передвигался босиком, пишет Волга Ньюс.