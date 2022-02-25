Самарчанка шла на зеленый свет и попала под машину

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24 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 18:50 в Кировском районе Самары. Водитель 1984 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности не привлекался), управлял автомобилем «ВАЗ 21083». Напротив стр. 30 по ул. Алма-Атинская водитель совершил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшая женщина-пешеход была госпитализирована в медицинское учреждение.