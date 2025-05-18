Самарчанка шла на зеленый и попала под машину

200

17 мая на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

В Промышленном районе в 07:30 водитель ВАЗ-2131 - 57-летняя женщина, следовала по улице Ташкентской со стороны улицы Демократической, напротив дома 222 по улице Ташкентская на регулируемом пешеходном переходе, проехала на запрещающий сигнал светофора, совершила наезд на пешехода - 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, по регулируемому пешеходному переходу. 41-летняя пострадавшая госпитализирована.