Я нашел ошибку
Главные новости:
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
В Самаре состоится проверка из-за нападений собак в поселке Толевый
В Самаре состоится проверка из-за нападений собак в поселке Толевый
В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия
В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия
16-летний сызранец хотел купить телефон на подаренные ему деньги, но деньги забрал мошенник
16-летний сызранец хотел купить телефон на подаренные ему деньги, но деньги забрал мошенник
Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков
Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков
Самарчанка шла на зеленый и попала под машину
Самарчанка шла на зеленый и попала под машину
Эксперт дал советы по сбору ребенка в детский лагерь
Эксперт дал советы по сбору ребенка в детский лагерь
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка шла на зеленый и попала под машину

18 мая 2025 12:56
200
Самарчанка шла на зеленый и попала под машину

17 мая на территории Самарской области зарегистрировано 14  дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15  человек. 

В Промышленном районе в 07:30 водитель ВАЗ-2131 - 57-летняя женщина, следовала по улице Ташкентской со стороны улицы Демократической, напротив дома 222 по улице Ташкентская на регулируемом  пешеходном переходе, проехала на запрещающий сигнал светофора, совершила наезд на пешехода - 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, по регулируемому пешеходному переходу. 41-летняя пострадавшая госпитализирована.  

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
17 мая 2025, 14:05
В Тольятти подросток на питбайке столкнулся с легковушкой
Пассажир мототехники - 15-летний юноша доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
456
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
17 мая 2025, 13:26
В Новокуйбышевске девочка на электросамокате сбила мужчину
Пешеход госпитализирован. Происшествия
520
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
17 мая 2025, 12:46
В Тольятти 71-летний водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде
Ребенок доставлен в медицинское учреждение.   Происшествия
428
В центре внимания
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
98
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
165
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
687
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
519
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
474
Весь список