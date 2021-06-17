Самарчанка шла на красный и попала под машину

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16 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 09:05 в Самаре. Водитель 1964 года рождения, двигался на автомобиле иностранного производства по ул. Калинина, сообщает облМВД. На регулируемом перекрестке ул. Калинина и ул. Победы, при выполнении поворота налево, допустил наезд на женщину 1940 года рождения, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая женщина была госпитализирована.