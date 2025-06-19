Самарчанка освободила незаконно занимаемый участок, используемый под стоянку

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Жительница г. Самары использовала территорию площадью 1000 кв.м для организации стоянки автотранспортных средств. Представители Департамента имущества обратились в суд, пояснив, что женщина использовала земельный участок под предпринимательскую деятельность не имея разрешительных документов — договор аренды с ней был давно расторгнут.

В результате суд признал земельный участок незаконно занятым и обязал женщину освободить занимаемую площадь. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

Судебный пристав ознакомил должницу с требованиями исполнительного документа, уведомив о том, что исполнение решения суда в добровольный срок позволит избежать применения штрафных санкций и мер принудительного воздействия. По истечении срока, предназначенного для добровольного исполнения, судебный пристав вынес в отношении жительницы г. Самары постановление о взыскании исполнительского сбора, а также предупредил об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Принятые меры побудили должницу освободить незаконно занимаемый участок и закрыть автостоянку. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.