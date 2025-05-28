СамараАвтоГаз прокомментировал обстрел автобуса с пассажирами

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27 мая во вторник в Самаре пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № 22, напугали хулиганы.

Неизвестные молодые люди обстреляли общественный транспорт. По данным Администрации областного центра, в этот момент в салоне находились несколько человек. К счастью, никто не пострадал, но можно предположить, что люди были шокированы, пишет ГТРК-Самара.

В Департаменте информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации подчеркнули, что по факту случившегося направлено заявление в полицию. И вот появился комментарий перевозчика:

«Каникулы начались, и красивые и активные вышли на улицу. Товарищи родители, проверьте, пожалуйста все «опасные предметы», в надежном ли они месте?! Пока мы зарабатываем на наше счастливое будущее - дети делают наши суровые будни. Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах», — предостерегли родителей представители компании «СамараАвтоГаз».