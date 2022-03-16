Сайты арбитражных судов России подверглись хакерской атаке

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Сайты арбитражных судов России были взломаны в результате хакерской атаки утром 16 марта. По данным «Известий», не работали сайты на Дальнем Востоке, в Сибири, Урале и еще в нескольких регионах.

На взломанных страницах появились антироссийские записи.

При этом ресурсы арбитражных судов Камчатского, Забайкальского краев, Республик Бурятия и Хакасия, Иркутской области продолжили работать корректно. Известно, что системы арбитражного суда Амурской области после взлома сайта не пострадали.

По некоторым данным, кибератаки велись с территории Украины.

8 марта хакеры взломали сайты ряда крупных российских ведомств. Среди ресурсов, подвергшихся кибератаке, сайты ФСИН, МВД, Минкультуры, ФССП, ФАС, Минэнерго, Росстата. При открытии веб-страниц появляется коллаж изображений на тему спецоперации РФ по защите Донбасса. 3 марта сайт МИД РФ подвергся, как указали в ведомстве, беспрецедентным кибератакам.